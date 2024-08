Législatives…Sonko et Pastef menacés par une alliance toxique

Au Sénégal, les politiciens font de la politique pendant les cinq (5) ans d’un mandat. Après avoir largement remporté la dernière élection présidentielle, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se prépare vers un nouveau combat. Ousmane Sonko et ses camarades cherche à avoir une majorité pour l’Assemblée nationale. Mais les patriotes doivent éviter une alliance pas du tout bénéfique pour eux. Mais qui risquent de leur causer de nombreux problèmes lors des prochaines échéances électorales.

À l’approche de possibles élections législatives anticipées au Sénégal, les partis politiques se préparent. C’est sur ces entrefaites que le Bloc des libéraux et des démocrates/Takku est né. La nouvelle coalition regroupe une quarantaine de partis politiques se réclamant essentiellement du libéro-démocrates. De l’autre côté, Ousmane Sonko a annoncé la reprise de ses activités politiques. Ainsi, l’opposition devra faire face à sa bête noire. Le Pastef revient dans la course. Et c’est pour avoir une majorité absolue au sein de l’hémicycle. Mais il ne sera pas seul.

Le mythique Parti Démocratique Sénégalais (PDS) se prépare aussi pour ses élections législatives. Les libéraux veulent envoyer Abdoulaye Wade à la retraite. Ainsi, la succession du «Gorgui» se prépare à pas de géant. Les camarades de Karim Wade ne comptent pas rejoindre le Bloc des Libéraux et Démocrates. Sauf que pour avoir une chance de conserver leur groupe parlementaire intact, il leur faudra trouver des alliés. Une alliance stratégique pour avoir le maximum de sièges. Le seul parti qui pourrait faire alliance avec le PDS, c’est le Pastef. Les deux partis ont uni leurs forces dans un passé récent. Ils ont tout fait pour que le candidat de Macky tombe.

Chez les libéraux, on espère une nouvelle alliance avec Pastef. Mais Ousmane Sonko ne devrait pas se lancer dans cette alliance à perte. Le PDS n’est actuellement célèbre que de nom. Depuis que Karim Wade a pris les commandes, ce parti se meurt. Il navigue sans commandant, les grosses têtes ont été exclues. Sur le plan politique, le PDS ne pèse plus grand chose. Les résultats de la dernière élection suffisent pour s’en apercevoir. Ce grand parti était obligé de s’accrocher au candidat de la coalition Diomaye Président pour avoir gain de cause.

Qu’est-ce que Pastef gagnerait à s’unir avec le PDS ? Rien du tout à part être la nouvelle vache laitière d’un parti en perte de vitesse. Une alliance doit répondre à une certaine logique. Si Ousmane Sonko roule avec Karim Wade, il ne fera que lui donner un groupe parlementaire. Et rien ne dit que les hommes de Karim Wade vont intégrer la mouvance présidentielle. Le PDS est très malin. Il va tout faire pour essayer d’être de la coalition de l’actuel premier ministre. Mais le Pastef a déjà subi les contrecoups de l’alliance Yewwi-Wallu lors des dernières législatives.

Le PDS cherche à amadouer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Malheureusement, au sein de Pastef, des voix se lèvent pour dire non. Pour beaucoup de patriotes, le PDS reste un traître pour avoir négocié avec Macky Sall. Une très mauvaise publicité pour les hommes de Karim Wade. Si Ousmane Sonko se laisse tenter par cette expérience, il risque de le regretter. Le leader de Pastef n’a pas intérêt à se tromper dans ses choix.

Les figures actuelles du PDS appartiennent désormais au passé. Ni Abdoulaye Wade, ni Karim Wade ne peuvent mener des batailles politiques. L’ancien président a un âge trop avancé. Et son fils Karim préfère son petit confort au Qatar. Sinon comment expliquer qu’il n’ait toujours pas foulé le sol sénégalais. Et sa mésaventure avec le Conseil constitutionnel reste une tâche noire dans son cv. Les libéraux doivent prendre leur destin en main. Ousmane Sonko doit éviter d’être la béquille d’un parti handicapé par un leader fantôme.

Ousmane Sonko est ainsi averti. Sa ferme volonté d’avoir une majorité absolue ne doit pas le perdre. Le PDS est un vestige du passé qui cherche à renaître. S’allier avec un tel parti, c’est prendre le risque de perdre de nombreux souteneurs. Karim Wade et ses camarades sont vomis par une bonne partie de la jeunesse sénégalaise !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn