Tabaski dans la division…L’Imam Omar Samb invite les musulmans à trouver une solution

La coordination des musulmans du Sénégal a célébré ce mardi l’Aid el Kébir ou Tabaski dans un contexte de Covid-19. La prière a été effectuée à la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sous la conduite de l’imam Omar Sall.

L’imam a noté une baisse de l’éducation au sein des familles. Et selon lui, « c’est à l’image de la société, les élèves ne sont pas fautifs. L’éducation de base de façon générale fait défaut au Sénégal. Les parents n’ont plus le temps pour leur propre enfant, s’ils veillaient sur eux, ils allaient avoir un comportement beaucoup plus responsable, chacun est responsable dans ce cas de figure », déclare Omar Sall sur les ondes de la Rfm.

Pour Omar Sall, les télévisions n’offrent plus de programme éducatif « à l’époque, les télévisions avaient des programmes éducatifs, mais maintenant c’est tout le contraire, c’est de la musique, de la danse, de la lutte, tout y va. Il faut repenser l’éducation de base au Sénégal », soutient-il.

S’agissant de la fête de Tabaski, l’imam déplore la division des musulmans. « Les musulmans ne sont plus qu’un et c’est grave. Il est temps de s’asseoir autour d’une table et de discuter de tout cela dans le but de trouver une solution », dit l’imam Omar Sall.