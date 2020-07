Tabaski France…Prière restreinte et sacrifice du mouton délégué ou interdit

Dans quelques jours les musulmans de France vont célébrer l’Aïd Al Adha 1441/2020, une fête du sacrifice qui intervient cette année dans des conditions particulières à cause du Covid-19. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) en profite pour adresser aux fidèles, une liste de mesures à respecter pour que la fête se passe dans de bonnes conditions.

Comme on pouvait s’y attendre, le port du masque, la distanciation physique et les gestes barrières tiennent une place importante dans la liste des précautions à prendre. La fête de l’Aïd al-Adha, qui doit avoir lieu le 31 juillet 2020, est une célébration qui occasionne de grands rassemblements à chaque étape, tels la prière de l’Aïd, l’acte sacrificiel dans les abattoirs, les repas familiaux. Selon le CFCM, « la sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire ne signifie nullement la fin de la pandémie de covid-19 ».

Le conseil rappelle que « la prière de l’Aïd al-Adha et la prière du vendredi ne doivent pas réunir plus de 5000 personnes même lorsque celles-ci sont organisées dans des espaces non fermés de type plein air ». Les embrassades et autres signes pouvant empêcher la distanciation sont à éviter. La fête du mouton célèbre avant tout le sacrifice et le partage. Le CFCM appelle à faire preuve de compassions et de solidarité sans se mettre en danger.

En ce qui concerne l’acte sacrificiel qui peut intervenir sur les trois jours de l’Aïd al-Adha, le Conseil recommande « le sacrifice par délégation afin de limiter la fréquentation des abattoirs ».

A Dreux, pas de moutons vendus directement de l’éleveur au client, ni d’abattoir mobile, pour les fidèles musulmans le 31 juillet 2020, à l’occasion de l’une des grandes fêtes de l’islam. La préfecture s’y oppose par crainte du Covid-19.

Les musulmans de Dreux attachés à la tradition de la fête de l’Aïd Al-Adha devront également se passer du rituel du sacrifice d’un mouton, symbole d’obéissance à Dieu. Il n’y aura, en juillet 2020, ni marché au vif, ni abattoir mobile. La préfecture s’y oppose pour des raisons de sécurité sanitaire.