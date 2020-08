Tambacounda : Un conducteur de moto Jakarta perd la vie dans des conditions atroces

Un jeune conducteur de moto Jakarta a perdu la vie lundi dernier à Sinthiou Malem (Tambacounda), dans des conditions vraiment atroces. Le défunt était un présumé fraudeur de denrées alimentaires, répondant au nom de Diampolo Barry et agé de 28 ans. Il transportait, à bord de sa moto, le jour du drame, 5 sacs de sucre et 2 bidons d’huile.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il avait emprunté une piste impraticable et roulait à vive allure. Malheureusement, sa moto est tombée en pleine course et la cargaison s’est renversée sur lui. Et, indiquent des sources d’Emedia, puisque cette route n’est pas trop fréquentée, il n’a pas pu été sauvé et a finalement rendu l’âme.

Son corps a été découvert quelques jours plus tard. Alertés, les gendarmes ont rappliqué sur les lieux pour s’enquérir de la situation avant de procéder à l’acheminement du corps sans vie et d’ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort.