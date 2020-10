Tests Covid-19…Des Sénégalais arnaqués à l’aéroport (regardez)

Une véritable arnaque à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass opérée sur des Sénégalais bon teint. Voici ce qui se passe:

Avant de quitter l’Europe pour rentrer au bercail, des Sénégalais passent des des tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du COVID-19. Et il leur est délivré des attestations à présenter à l’entrée du pays pour prouver qu’ils sont négatifs. les Européens qui viennent au Sénégal sont aussi soumis à ces règlements. mais voilà qu’à l’arrivée au Sénégal, tout change.

Les Sénégalais qui se sont soumis aux tests sont obligés par les autorités aéroportuaires de refaire le test à 40.000 frs. Et les Européens qui ont fait le même test passent sans problème. Un poids deux mesures. on arnaque les sénégalais et on laisse passer les Européens. Voici la preuve en images. le ministère de l’intérieur, le ministère de la santé et le ministère des Affaires Etrangères sont interpellés.

Regardez l’arnaque faite aux compatriotes Sénégalais par des Sénégalais