Thierno Alassane Sall revient sur ses relations avec Ousmane Sonko

Entre le leader de PASTEF et celui de la République des Valeurs (RV), il n’y a point de frictions. « Je vais vous surprendre. Beaucoup de gens ignorent que nous (Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko) avons des relations chaleureuses. J’allais même dire des relations fraternelles. On s’est vus une vingtaine de fois. On communique profondément », a confié l’ex-ministre de l’Énergie.

Et de marteler dans un entretien avec L’Observateur : « J’ai avec des responsables de PASTEF des relations que j’ai avec peu d’hommes politiques. On n’a pas de problèmes, Ousmane Sonko et moi. Je pense qu’il ne me respecterait plus, si je cessais de lui dire ce que je pense d’une situation dans laquelle il peut être mêlé », rajoute-t-il.