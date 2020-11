Thierno Alassane Sall : Un homme malade qui a besoin d’aide

L’ancien ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall qui a été viré comme un malpropre du gouvernement fait vraiment pitié. Il faut sauver Thierno Alassane Sall. Cet opposant est vraiment malade et a besoin d’aide. Thierno Alassane Sall est un homme désespéré et désespérant. Il a beau multiplier les sorties, il laisse indifférent les Sénégalais.

Ce n’est que par la seule grâce du Chef de l’Etat Macky Sall élu démocratiquement en 2012 par le peuple sénégalais que Thierno Alassane Sall est sorti de l’anonymat. Directeur de l’Autorité de régulation des Postes et Télécommunications (ARTP) ensuite nommé ministre, Thierno Alassane Sall n’a jamais su malgré tous les privilèges, se forger une base politique. C’est son impopularité qui le rend de plus en plus malade et augmente ses crises de jalousie envers le Président de la République Macky Sall. A Macky Sall, jamais il ne lui pardonnera de lui avoir coupé de ses privilèges. Alors qu’il ne doit s’en prendre qu’à lui-même pour n’avoir jamais été à la hauteur des postes à lui confiés.

Incapable de se forger une base politique, même dans son quartier à Thiès, celui qui laisse les Sénégalais indifférents, à l’instar de son nouvel acolyte l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye en rejoignant les rangs de l’opposition, ne peut plus se retenir.

Thierno Alassane Sall est en rage, il ne peut supporter de n’avoir pas été consulté par le Président de la République Macky Sall, lors de la formation du nouveau gouvernement, et surtout d’être supplanté par Idrissa Seck, désormais Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Que peut-il espérer d’Idrissa Seck dont il ne lui arrive même pas à la cheville. Entre eux deux, il ne saurait même pas exister de photo. Même face à Yankhoba Yattara à Thiès, Thierno Alassane Sall ne peut faire poids.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui lui reste. Thierno Alassane Sall abat ses dernières cartes, en organisant une cérémonie de dédicaces de son ouvrage : « Protocole de l’Elysée ». Un livre truffé de mensonges uniquement destiné à s’en prendre au Président de la République Macky Sall ainsi qu’à ses proches. Thierno Alassane Sall de la République des valeurs a encore fait une sortie insignifiante qui ressemble plutôt à un appel de désespoir et à l’aide.

La rédaction de Xibaaru