Thiès : Les jeunes investissent Habib Niang pour la mairie de la zone Nord

Depuis l’annonce et la publication de la date officielle des élections locales, l’arène politique est en ébullition à Thiès particulièrement dans la zone Nord. C’est dans ce contexte que le responsable politique de l’Apr à Thiès, Habib Niang, a reçu, ce samedi 21 Mai, les membres de bureau des 19 cellules des jeunes issus des 19 quartiers de la zone Nord.



Une occasion saisie par Habib Niang pour annoncer le démarrage dans les prochains jours, d’une période de formation en entreprenariat pour toutes les couches qui composent ses militants. S’y ajoute, l’ouverture de point de lavage pour les véhicules, motos ce qui va créer de création d’emplois.



Les présidents des cellules ont profité de cette occasion pour rappeler à leurs camarades le travail de titan qui les attend, pour la victoire. Toujours dans cette mouvance, Moustapha Mbaye étudiant thiéssois de l’UAB Bambey a créé un logiciel de gestion de la base de données de la jeunesse pour permettre au président Niang d’avoir une maîtrise du flux d’adhérents jeunes et femmes de chaque cellule en temps réel.



Selon ce jeune étudiant son acte est une marque de reconnaissance à un bienfaiteur qui l’a soutenu jusqu’à la fin de ses études: « nous ne faisons que rendre l’ascenseur ». Habib Niang a clôturé la rencontre avec une allocution et la réception d’un certificat d’honneur par les étudiants thiéssois de Ziguinchor pour le soutien à leur endroit.

« Nous sommes à un moment où chacun d’entre nous doit savoir et définir ses positions car nous allons vers les échéances électorales et il est important que nous marquons notre présence sur le terrain. Certes nous avons posé plusieurs actes, aujourd’hui nous devons aller vers la population et lui faire comprendre les enjeux du moment. Je précise que je suis et resterai un lieutenant du président Macky Sall, toutes les actions que nous posons c’est pour l’accompagner dans sa politique de développement socio-économique et de création d’emplois. D’ailleurs un de mes partenaires monsieur Seydou Ba va ouvrir des points de lavage de voitures et de motos pour contribuer à résorber le problème du chômage des jeunes. Sans oublier que dès la semaine prochaine une formation en entreprenariat va être offerte à tous les militants. La formation sera dispensée par monsieur Ibrahima Ndiaye ingénieur en informatique et formateur. Toutes ses actions se lancent dans une perspective d’aider à la création d’emplois devant permettre aux jeunes d’avoir un métier décent et rémunéré. Ma vision et mon ambition, c’est de développer notre localité et prendre la mairie pourrait nous faciliter les choses car nous avons beaucoup partenaires qui veulent nous accompagner une fois que nous aurons les reines de la commune. C’est pourquoi, je maintiens ma candidature pour pour la zone Nord », dit-il.