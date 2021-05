Tivaouane condamne les violences en Palestine

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a exprimé ses regrets face à la situation que vivent les fidèles musulmans en Palestine. Le Saint homme a fait savoir qu’il renouvelle la pleine solidarité de la ville sainte et sa position permanente avec le peuple palestinien dans sa lutte héroïque contre l’occupation israélienne.

Il a ainsi, par le biais de Serigne Pape Youssoupha Diop qui présidait sur Asfiyahi un plateau télévisé spécial Eid El Fitr (Korité), renouvelé la pleine solidarité de la ville sainte de Tivaouane avec le peuple palestinien dans sa lutte héroïque contre l’occupation israélienne.

Le Khalife a aussi appelé les dirigeants du monde à assurer la protection nécessaire au peuple palestinien et ses lieux sacrés et à mettre fin à ces actes criminels et à la politique d’occupation israélienne des territoires palestiniens.