Touba : Bataille rangée entre Baye Fall et habitants du quartier HLM

Le calme noté dans la ville sainte de Touba a été perturbé par une bataille rangée d’une rare violence entre des Baye Fall et des habitants du rond-point Belel sur la route de Alieu.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi vers 22 heures à Touba.

Selon Saliou Lam, un des membres des Baye Fall, des jeunes qui jouaient au football étaient pris en chasse par une équipe de Baye Fall qui, à bord d’un véhicule de marque 406.

Lors d’une manœuvre du véhicule, un élément est tombé et étant pris à partie par les habitants du quartier. Ce dernier set réfugié dans une maison et a appelé son marabout qui a dépêché un renfort sur place. S’en est suivi une bagarre où plusieurs Baye Fall ont été blessés par les jets de pierre. Plusieurs jeunes ont été maîtrisées les Baye Fall et conduits au commissariat de Dianatoul Mahwa.

Une version balayée d’un revers de mains par cette dame qui déclare que tout est parti d’une interpellation d’un jeune qui avait une coiffure que les Baye Fall ont assimilé à un dégradé. Cette dernière déclare avoir perdu ses trois téléphones et son portefeuille qui contenait 15000 frs. Elle a aussi déclaré avoir été violentée par les Baye Fall qui n’avaient aucun signe prouvant qu’ils font partie de l’équipe qui applique les interdits de la ville sainte. Ils n’avaient ni bagde ni gilet et ont brulatisé et embarqué plusieurs jeunes devant leur responsable.

En tout état de cause, cette situation risque de connaître des lendemains sombres car vu le zèle et la violence que les Baye Fall exercent sur les populations. Car pour un petit détail, ces préposés à l’application des interdits du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké font preuve d’une brutalité qui si on y prend garde, peut dégénérer.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn