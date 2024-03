Touba : Les jeunes de l’Apr et Benno tirent sur les détracteurs de Amadou Bâ

C’est une jeunesse Apériste colérique et par extension de Benno Bokk Yaakaar de Touba qui s’est réunie pour fustiger le comportement de certains leaders de l’Apr qui ont choisi délibérément de combattre la candidature de Amadou Bâ. Accusant ces derniers de chercher le diable là où il y en a pas, Pape Cissé Lô, Talla Sylla, Binetou Diop , Bassirou Mboup , Moustapha Mésséré etc… se réjouiront d’abord de la décision du président de la République de clarifier sa position.

« Ces actes que ces leaders ont posé ne doivent pas restés non sanctionnés . Il s’agit de Mame Mbaye Niang et de Thérèse Faye et une partie de la presse . Nous les considérons comme des faucons . Ce sont eux qui ont été à l’origine des dissensions qui ont existé entre Macky Sall et Moustapha Cissé Lô, avec Moustapha Diakhaté, avec Alioune Badara Cissé etc… Nous invitons tous les militants de l’Apr et de Benno à venir faire bloc derrière le candidat Amadou Bâ » disent-ils sur Dakaractu.

Ils ajouteront que les Sénégalais devraient gagner à distinguer la bonne graine de l’ivraie pour ne pas précipiter ce pays entre des mains inexpertes. « Nous sommes à quelques lieues d’exploiter du pétrole dans ce pays . Ceci suffit pour ne pas verser dans la précipitation ». Binetou Diop, parlant au nom des femmes, mettra en exergue le bilan du Président Sall et notamment les réalisations liées au secteur de la santé et des infrastructures routières.