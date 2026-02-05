Tournée économique à Tambacounda :  Alpha Thiam déroule le tapis rouge au Président Diomaye

La région de Tambacounda a vibré au rythme de la tournée économique du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. À ses côtés, le Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Alpha Thiam, a joué un rôle central dans la mobilisation et l’organisation de cette visite à forte portée économique, sociale et stratégique.

Cette tournée s’inscrit dans une dynamique de développement territorial fondée sur la proximité avec les acteurs locaux. Elle traduit une conviction partagée par les autorités : le développement durable du Sénégal oriental se construit à partir des territoires, en valorisant les potentialités locales et en soutenant les initiatives entrepreneuriales.

De l’aéroport de Tambacounda à la gouvernance régionale, en passant par le site de l’Université du Sénégal oriental (USO), la gare ferroviaire et les périmètres d’exploitation agricole, l’itinéraire présidentiel a été marqué par une mobilisation populaire exceptionnelle. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le Chef de l’État et témoigner de leur adhésion à sa vision de transformation économique.

En décrétant l’année 2026 année de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire, le Président Bassirou Diomaye Faye a fixé un cap clair, axé sur la promotion de l’emploi, l’entrepreneuriat et la valorisation du potentiel productif des régions. Une orientation qui accorde une place centrale aux jeunes et aux femmes, moteurs essentiels du développement.

Pour Alpha Thiam et les autorités locales, la réussite de cette ambition repose sur une meilleure cohérence entre les infrastructures, la formation des jeunes et des femmes, l’agriculture, l’énergie et l’investissement. Une approche intégrée, indispensable pour bâtir un Sénégal plus productif, plus inclusif et résolument tourné vers l’avenir.

À Tambacounda, cette tournée économique aura ainsi renforcé l’espoir d’un développement territorial équilibré, capable de transformer les orientations nationales en opportunités concrètes pour les populations.