Tournée économique à Tambacounda : Diomaye mise sur l’Université du Sénégal Oriental

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa tournée économique dans le Sénégal oriental par la visite du site de l’Université du Sénégal Oriental (USO), un choix hautement symbolique qui traduit la place centrale accordée à la formation, au capital humain et à l’innovation dans la transformation structurelle du pays.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision Sénégal 2050, qui fait de l’éducation et de la recherche des piliers essentiels du développement durable. Conçue comme bien plus qu’un simple établissement d’enseignement supérieur, l’Université du Sénégal Oriental se veut un véritable levier stratégique de souveraineté scientifique, de recherche appliquée et d’employabilité. Elle ambitionne de répondre aux besoins spécifiques du territoire tout en contribuant à un développement national équilibré et inclusif.

Implantée dans une zone frontalière à forts enjeux économiques et sécuritaires, l’USO incarne une approche fondée sur la stabilité par le développement, la création d’opportunités économiques et l’ancrage local des compétences. À travers cette implantation stratégique, l’État entend rapprocher le savoir des territoires et réduire les inégalités régionales.

L’université prévoit de s’appuyer sur plusieurs pôles d’excellence, notamment les mines et la géologie, les technologies de pointe, l’agro-industrie ainsi que la valorisation des ressources endogènes. Ces filières visent à former des compétences en adéquation avec les priorités nationales, à favoriser l’émergence d’entrepreneurs et de startups locales, et à contribuer durablement à la création d’emplois qualifiés.

En ouvrant sa tournée économique par l’Université du Sénégal Oriental, le Chef de l’État réaffirme sa volonté de faire de 2026 l’Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. Un signal fort qui place la formation, l’innovation et l’ancrage territorial au cœur du projet national de développement.