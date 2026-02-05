Tournée économique à Tambacounda : Le Président s’imprègne de l’avancement du chantier de la gare

À la suite de la visite du site de l’Université du Sénégal Oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi sa tournée économique dans le Sénégal oriental par une visite du chantier de la gare ferroviaire de Tambacounda, une infrastructure stratégique inscrite au cœur du programme national de modernisation du réseau ferroviaire.

Cette infrastructure s’inscrit dans l’un des projets prioritaires du Schéma national de développement 2025-2029, à savoir la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda à écartement standard. Longue de 464 kilomètres, cette future ligne représente un investissement prévisionnel estimé à 1 500 milliards de francs CFA. À terme, elle contribuera à la mise en place d’un réseau moderne de près de 2 000 kilomètres de voies ferrées à l’échelle nationale, renforçant ainsi la mobilité, la compétitivité économique et l’intégration territoriale.

Dans l’attente de la réalisation complète de cette nouvelle ligne, une phase transitoire de réhabilitation du linéaire existant a permis d’enregistrer des avancées significatives. Les travaux déjà réalisés portent notamment sur la reconstruction de 37 kilomètres de voies, le remplacement de 10 000 traverses, la remise en voie de 400 000 attaches, la mise en œuvre de 70 000 tonnes de ballast, la mise en conformité de 126 passages à niveau, ainsi que la réhabilitation de plusieurs ouvrages hydrauliques et métalliques.

Ces opérations ont mobilisé un investissement de 27 milliards de francs CFA déjà engagés, avec un complément de 19,2 milliards prévu. Au-delà de l’amélioration de la sécurité et de la performance du transport ferroviaire, ces travaux génèrent des emplois locaux, favorisent le transfert de compétences et renforcent l’expertise nationale dans le domaine des infrastructures.

À travers cette étape de sa tournée, le Chef de l’État réaffirme sa volonté de faire des infrastructures structurantes un levier majeur de création d’emplois durables, de valorisation des territoires et de transition vers une économie plus intégrée et plus résiliente. Une vision en parfaite cohérence avec l’ambition de faire de 2026 l’Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, conformément aux orientations de la vision Sénégal 2050.