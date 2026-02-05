Tournée économique à Tambacounda : le Président Diomaye salue le modèle agricole intégré du Groupe Yellitaare

En début d’après-midi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi sa tournée économique à Tambacounda par la visite de l’exploitation agricole du Groupe Yellitaare. Cette étape met en lumière un modèle de développement fondé sur la production, la transformation locale et la création d’emplois durables.

L’exploitation du Groupe Yellitaare repose sur un schéma d’agriculture intégrée couvrant l’agriculture, l’élevage, l’agro-industrie, le transport et la distribution. Structuré autour d’une chaîne de valeur complète, ce modèle va de la production primaire à la mise sur le marché, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté alimentaire, à la structuration des filières locales et à la stabilisation durable des territoires ruraux.

Avec plus de 4 100 emplois générés, une contribution majeure à la filière banane représentant plus de 70 % de la production nationale, ainsi que des capacités significatives de transformation agroalimentaire et de logistique, le Groupe Yellitaare illustre le potentiel de l’agriculture moderne lorsqu’elle est adossée à l’investissement productif, au savoir-faire local et à un fort ancrage territorial.

À travers cette visite, le Chef de l’État met en exergue non seulement un champion national, mais surtout un modèle économique reproductible, capable de créer de la valeur sur place, de générer des emplois décents et de soutenir une croissance inclusive, en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050 et l’ambition de faire de 2026 l’Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.