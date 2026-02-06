L’aube d’une renaissance…Le pari difficile de Macky Sall et l’APR

L’Alliance pour la République (APR) se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, contrainte d’amorcer une mue profonde pour ne pas sombrer dans l’oubli politique. Après avoir tenu les rênes du Sénégal pendant douze ans, la formation de Macky Sall doit désormais apprendre à exister sans les apparats du Palais. Ce passage à l’opposition impose une introspection radicale, où la nostalgie du pouvoir doit impérativement céder la place à une stratégie de reconquête méthodique et rigoureuse.

La priorité absolue de ce chantier réside dans le renouvellement profond des visages et des instances dirigeantes. L’APR souffre d’une image de « parti de notables » dont l’usure est devenue manifeste lors des derniers scrutins. En injectant du sang neuf et en promouvant une génération de cadres n’ayant pas été au premier plan des polémiques passées, le parti espère rétablir un lien de confiance avec un électorat qui a massivement exprimé son désir de renouveau.

Parallèlement à ce changement de personnel, le parti s’attelle à bâtir un appareil de direction capable de décrypter les nouvelles dynamiques de l’opinion publique. Il ne s’agit plus de gérer des clientèles politiques, mais d’ériger une structure intellectuelle et stratégique de haut niveau. Cette professionnalisation vise à transformer une organisation autrefois centrée sur la distribution des ressources en une machine de guerre idéologique capable de porter un projet de société alternatif.

La transformation structurelle déjà amorcée tente d’adapter la formation politique aux dures réalités de la vie hors du pouvoir. L’APR doit abandonner ses réflexes de parti-État pour devenir une organisation agile, capable de mobiliser ses militants sur des thématiques concrètes plutôt que sur la seule défense d’un bilan. Cette mutation est d’autant plus nécessaire que le paysage sociopolitique sénégalais a été profondément bouleversé par l’émergence de nouveaux modes d’engagement citoyen.

Pour réussir ce pari, l’ancien parti au pouvoir envisage de rompre définitivement avec ses modes opératoires d’hier. L’organisation verticale et parfois opaque qui prévalait sous la présidence cède la place à un dispositif plus décentralisé et réactif. L’enjeu est de transformer chaque cellule locale en un centre d’influence autonome, capable de contester l’hégémonie de la nouvelle majorité sur l’ensemble du territoire national.

Cette stratégie se cristallise autour de la mise en place d’un véritable front de résistance face au régime actuel. En se positionnant comme la sentinelle des acquis démocratiques et économiques, l’APR cherche à incarner l’opposition de référence. Ce positionnement offensif vise à exploiter les inévitables tâtonnements du nouveau pouvoir, en opposant l’expertise technique des anciens ministres aux premières difficultés de mise en œuvre des réformes promises par le Pastef.

Pourtant, la tâche s’annonce herculéenne face à un Pastef qui semble, à ce jour, jouir d’une domination quasi totale sur la scène politique. Le mouvement porté par le duo Diomaye-Sonko bénéficie d’une ferveur populaire qui dépasse le simple cadre électoral pour devenir un phénomène sociétal. Face à cette déferlante, les arguments classiques de l’APR peinent parfois à trouver un écho dans une jeunesse qui a fait de la rupture son principal mot d’ordre.

De plus, l’APR doit composer avec une opposition morcelée où chaque leader tente de tirer la couverture à soi. Entre les anciens alliés devenus distants et les nouveaux opposants qui cherchent leur voie, la construction d’une coalition crédible reste un défi majeur. Sans une unité d’action minimale avec les autres forces politiques, le parti de Macky Sall court le risque de s’enfermer dans une posture de revanche qui pourrait l’aliéner davantage des électeurs modérés.

La survie politique de Macky Sall et de son parti dépendra de leur capacité à transformer cette défaite en une opportunité de catharsis. Le chemin de la reconquête sera long et parsemé d’embûches, exigeant une humilité nouvelle et une endurance à toute épreuve. Seul le temps dira si cette tentative de réinvention permettra à l’APR de redevenir une alternative crédible ou si elle marquera la fin définitive d’un cycle politique majeur au Sénégal.

La rédaction de Xibaaru