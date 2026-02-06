Trois sœurs sont privées de téléphone…elles ss jettent du 9e étage

Le drame s’est produit mercredi à Ghaziabad, dans la banlieue de New Delhi, en Inde.

Des parents ont confisqué les téléphones portables de leurs trois filles qui passaient leur temps à visionner des K-dramas, des séries télévisées sud-coréennes.

Les trois sœurs, âgées de 12, 14 et 16 ans, se sont alors jetés par le balcon de leur appartement situé au neuvième étage.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater les décès de Pakhi, Prachi et Vishika qui gisaient au pied du bâtiment.

« Elles avaient quitté l’école et passaient tout leur temps à regarder des drames coréens sur leur téléphone portable », a déclaré au quotidien indien Alok Priyadarshi, un officier de police.

Source : F D