Tournée économique : Le Président Diomaye à Tamba demain jeudi

Le Président Bassirou Diomaye Faye est attendu dans le Sénégal oriental où il va entamer sa tournée économique le jeudi. À Salémata, l’effervescence se mêle à une pointe d’amertume. Les populations locales, entre espoir et indignation, ont déjà préparé leur cahier de doléances. Enclavement, accès aux services sociaux de base et développement économique local sont autant de dossiers que le Chef de l’État devra aborder pour apaiser les frustrations d’une région qui se sent souvent oubliée.

Les élus locaux de Bakel et Salémata montent au créneau. Si l’espoir d’un désenclavement est réel, le format de la visite suscite déjà des frustrations. Pour Mapathé Sy, président du Conseil départemental de Bakel, le sentiment dominant est le découragement. Il déplore le chronogramme de la visite présidentielle qui s’apparente, selon lui, à un simple « flash » médiatique. « Le Président viendra en hélicoptère pour un passage rapide avant de retourner sur Dakar. Bakel méritait plus d’égards », fustige l’élu, au micro de la Rfm.

Le département est pourtant l’un des plus vulnérables de la région de Tambacounda. Frappé de plein fouet par les récentes crues du fleuve Sénégal, Bakel souffre d’un enclavement chronique, particulièrement dans l’arrondissement de Kenieba et la zone de Dandemayo. Sans routes adéquates, ce poumon économique qui abrite 60 % de la population reste asphyxié.

À Salémata, le maire se prépare à être l’avocat de ses administrés. Érigé en département depuis 2008, Salémata semble être le « laissé-pour-compte » de la carte sanitaire nationale. Le maire regrette que la visite ne soit pas l’occasion de poser la première pierre d’un véritable centre de santé. À ce jour, Salémata est le seul département du pays à ne pas disposer d’une telle infrastructure fonctionnelle.

L’absence d’eau courante est un calvaire quotidien. Les populations réclament un château d’eau moderne de « dernière génération ». Suite au coup d’arrêt brutal de certaines activités locales, le maire prévoit de déposer un mémorandum pour alerter sur l’urgence de l’emploi des jeunes.

