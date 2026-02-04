Affaire des supporters : La grève des avocats marocain est toujours d’actualité, selon…

Dans une note publiée sur sa page Facebook, Me Patrick Kabou, avocat à la cour, a fait le point sur la situation des supporters sénégalais en détention provisoire à Rabat. Ce suite aux incidents qui avaient éclaté lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Il a annoncé que, malgré la grève persistante des avocats marocains, les conseils sénégalais seront présents à l’audience pour assister leurs compatriotes. Le principal obstacle actuel reste la grève des confrères locaux au Maroc, un mouvement social qui paralyse une partie du système judiciaire chérifien. « Quoi qu’il en soit, nous serons présents à l’audience pour s’enquérir de la situation et rendre compte à qui de droit », a-t-il affirmé.

L’avocat a tenu à souligner l’efficacité de la coordination entre les différentes entités impliquées. « Les diligences ont été faites par la Fédération Sénégalaise de Football, en parfaite coordination avec les autorités sénégalaises, pour permettre à tous les avocats mobilisés dans ce dossier, d’être sur place », a-t-il signalé.

Me Kabou a réitéré ses remerciements à la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal au Maroc, qu’il juge indispensable dans ce dossier. L’avocat a également salué la qualité des échanges avec le président du « 12ème Gaïndé ».