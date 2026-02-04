Numérique : Le RESTIC salue l’ARTP pour son tableau de bord digital innovant

Le Réseau des Services des Technologies de l’Information et de la Communication (RESTIC) a salué l’initiative de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) portant sur le partage et le déploiement de nouveaux outils et applications digitaux dédiés à la régulation du secteur.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, l’ARTP a réuni l’ensemble des acteurs de l’écosystème du numérique et des postes – État, opérateurs, fournisseurs de services, universités, startups et associations de consommateurs – autour de la présentation d’un tableau de bord numérique structuré. Ce dispositif repose sur des instruments digitaux innovants de régulation, en phase avec la migration vers le numérique.

Pour le RESTIC, cette démarche traduit une volonté claire de la nouvelle direction générale de l’ARTP d’anticiper les mutations profondes du secteur. En s’appuyant sur l’expertise sénégalaise et un vivier local de compétences, l’autorité de régulation pose, selon le réseau, les jalons d’un tournant majeur, préparant l’institution aux enjeux cruciaux liés au numérique, à la connectivité nomade et au cloud.

Au-delà des démonstrations technologiques, ces solutions constituent, aux yeux du RESTIC, les fondations d’un nouvel écosystème digital. Elles visent notamment à améliorer l’efficacité de la régulation, à renforcer la transparence et à fluidifier les interactions entre le régulateur, les opérateurs et les usagers.

Toutefois, le RESTIC estime que ces avancées doivent s’accompagner d’une anticipation accrue de l’ère des régulations hybrides, notamment dans les relations avec la presse et les médias, ainsi que dans le domaine sensible de la protection des données personnelles. Le réseau plaide pour l’affinement d’outils digitaux transversaux, adaptés au contexte de numérisation progressive des sociétés et des modes de vie.

Enfin, le RESTIC lance un appel à l’ensemble de l’écosystème numérique, avec une interpellation particulière à ses membres, afin d’accompagner les ambitions et feuilles de route des autorités de régulation. L’objectif affiché est de positionner durablement le numérique et le digital comme de véritables catalyseurs de croissance économique, de création de valeur et d’emplois pour le Sénégal.