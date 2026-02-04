Mamadou Biguine Gueye interpelle le Président sur le respect des institutions et l’apaisement du climat politique

Le journaliste et citoyen sénégalais Mamadou Biguine Gueye a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour attirer son attention sur plusieurs préoccupations qu’il juge majeures pour la stabilité institutionnelle et la cohésion nationale.

Dans ce courrier rendu public, Mamadou Biguine Gueye dit s’exprimer en citoyen attaché aux valeurs de paix, de respect des institutions et de vivre-ensemble. Il rappelle que l’accession du Président Diomaye Faye à la magistrature suprême a suscité de nombreux espoirs, notamment celui d’un État réconcilié, fort de ses repères historiques, culturels et spirituels.

L’auteur appelle d’abord le chef de l’État à intervenir afin de faire cesser ce qu’il décrit comme des attaques politiques répétées de responsables et militants du parti Pastef contre les chefs religieux du pays. S’il reconnaît que certaines déclarations peuvent être sujettes à débat, il estime toutefois que les guides religieux ont toujours joué un rôle fondamental dans la stabilité du Sénégal, la préservation de la paix sociale et l’encadrement moral des populations. Selon lui, les exposer à des attaques partisanes fragilise le vivre-ensemble et porte atteinte à un héritage que les régimes successifs ont su préserver.

Mamadou Biguine Gueye interpelle également le Président sur la nécessité, à ses yeux, d’exiger du Premier ministre un respect strict des institutions de la République. Il juge particulièrement préoccupantes certaines déclarations tenues à l’étranger par le chef du gouvernement mettant en cause la justice sénégalaise. Des propos qu’il considère comme graves et de nature à affaiblir l’image du pays, tout en sapant la confiance des citoyens dans une institution fondamentale de l’État, d’autant plus que les magistrats concernés sont tenus au devoir de réserve.

La lettre plaide pour de profonds réaménagements au sein de l’administration publique. L’auteur évoque des attaques publiques visant l’autorité présidentielle, émanant, selon lui, de directeurs généraux pourtant nommés par décret présidentiel. Il estime qu’un collaborateur qui ne respecte plus la ligne de l’État ni la loyauté due à l’autorité qui l’a nommé pose légitimement la question du maintien de la confiance.

En conclusion, Mamadou Biguine Gueye rappelle que gouverner implique aussi de réaffirmer l’autorité de l’État et la cohérence de l’action publique. Il précise que sa démarche se veut constructive, respectueuse et guidée uniquement par l’intérêt supérieur de la Nation, appelant à davantage d’apaisement, de respect mutuel et à des institutions fortes pour faire face aux défis à venir.