Refus des évaluations du premier semestre : Le ministère de l’Éducation nationale met en garde

Le ministère de l’Éducation nationale a exprimé, mardi, sa vive préoccupation face à un mouvement d’humeur observé dans certains établissements scolaires, où des élèves refusent de prendre part aux évaluations standardisées du premier semestre. Ces derniers justifient leur position par les nombreuses grèves d’enseignants qui, selon eux, ont fortement perturbé le déroulement normal des cours.

Dans un communiqué rendu public, le département ministériel dit regretter profondément une telle situation, qu’il juge préjudiciable au bon fonctionnement du système éducatif. Le ministère souligne que les enseignements et les évaluations constituent des piliers essentiels de l’école et que leur perturbation compromet directement le parcours scolaire et académique des apprenants.

Les autorités éducatives rappellent par ailleurs que le refus de se soumettre aux évaluations constitue un manquement aux obligations scolaires. À ce titre, les élèves concernés s’exposent à des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

Au-delà de l’aspect disciplinaire, le ministère attire l’attention sur les conséquences pédagogiques majeures de cette situation. L’absence de notes pourrait, en effet, avoir un impact négatif sur la progression scolaire des élèves, notamment en matière d’orientation et de suivi académique.

Face à cette situation, le ministère de l’Éducation nationale assure que des mesures appropriées seront prises à tous les niveaux afin de garantir la continuité du service public de l’éducation sur l’ensemble du territoire national, dans un climat apaisé.

Enfin, le département en appelle au sens des responsabilités des élèves, à l’engagement des parents d’élèves et des partenaires, ainsi qu’à la mobilisation de toute la communauté éducative, dans le but de préserver l’intérêt supérieur de l’école et l’avenir des apprenants.