Un enfant de 5 ans violé lors d’une soirée chemsex…10 hommes interpellés, l’un d’eux se suicide en prison

Le 14 février 2025, un enfant de 5 ans a été violé par plusieurs hommes lors d’une soirée « chemsex » à Lille, dans le Nord. Les abus sexuels ont été filmés et les images ont été diffusées sur internet.

Le lendemain, un signalement a été fait aux autorités.

Une enquête a été ouverte sur l’organisation de cette soirée au cours de laquelle des viols ont été été commis à l’encontre de ce petit garçon, mis en relation avec des hommes par son propre père.

Ce même père a, lui aussi, été victime de viols et d’agressions sexuelles au cours de cette même soirée.

Entre février 2025 et fin janvier 2026, dix hommes, âgés de 29 à 50 ans, ont été interpellés.

La dernière personne arrêtée est un chauffeur routier alsacien de 30 ans à qui il est reproché d’avoir visionné la vidéo et de n’avoir pas alerté les autorités des sévices subis par l’enfant.

Neuf de ces individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le dixième s’est suicidé le 21 juin 2025, alors qu’il se trouvait en prison.

L’enfant a été confié à sa mère, séparée du père avant les faits. Il bénéficie d’une prise en charge spécifique. Le père a vu son autorité parentale et ses droits de visite et d’hébergement suspendus par la justice.

Source : F D