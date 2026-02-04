Une étudiante meurt après avoir été entraînée sous une rame de métro

Les faits se sont déroulés jeudi soir à Hambourg, en Allemagne.

Fatemeh attendait son métro sur le quai de la station Wandsbek Markt, lorsqu’un homme s’est approché d’elle et l’a entraînée de force jusqu’aux rails.

La victime et son agresseur ont été percutés par la rame qui arrivait. Ils sont morts sur le coup.

Cette étudiante de 18 ans avait fui l’Iran pour une vie meilleure.

Son meurtrier était entré en Allemagne en 2024 dans le cadre d’un programme d’accueil humanitaire.

Ce jeune homme de 25 ans avait été interpellé quelques jours plus tôt pour l’agression de policiers. Il disposait d’un titre de séjour valide et résidait dans un hébergement municipal.

Cette affaire rappelle celle de Liana, réfugiée ukrainienne décédée en août dernier, après avoir été poussée sur les rails par un inconnu à la gare de Friedland, en Allemagne.

Source : F D