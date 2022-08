Toutes les procédures de licenciement suspendues…à Expresso

Les compteurs sont remis à zéro à la Direction de Expresso qui suspend toutes les procédures de licenciement de ses 39 agents voire 50. Une médiation du ministre de l’Economie numérique, à l’origine de la désescalade. Une entente a été finalement trouvée entre la Direction d’Expresso et les agents regroupés autour du Syndicat des travailleurs menacés de licenciement.

« La Direction accepte de suspendre toutes les procédures de licenciements des agents; la Direction accepte de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par les mesures et sanctions prises antérieurement; les agents acceptent de casser toutes formes de contestation et de regagner leurs postes », lit-on dans le communiqué du ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications.

Et pour la gestion de la crise, les parties ont convenu de se retrouver dans la commission mise en place, composée du ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, du ministère du Travail et du Dialogue social, de l’ARTP, de la Direction d’Expresso et du Syndicat des travailleurs, à l’effet de trouver une solution consensuelle.

Pour mémoire, près de 50 agents avaient reçu notification de leur licenciement de la part de la Direction générale pour motifs économiques ou pour fautes lourdes.