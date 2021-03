Tribunal de Dakar…Un père de famille traine son fils à la barre pour…

La trentaine, Khadim Seck a comparu aujourd’hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour menace de mort, violences à ascendant dommage à la propriété mobilier d’autrui.

Domicilié à la cité millionnaire, A.Seck a trainé son fils au tribunal car ce dernier ne le laisse pas vivre en paix dans sa propre maison. Devant la barre le père déclare : « j’ai changé les serrures de mon domicile où je garde des objets de valeurs mais aussi pour ma propre sécurité », a-t-il dit. Avant de rembobiner : « dès que mon fils l’a su, il m’a demandé de lui remettre le double des clés parce qu’il ne rentre que tard dans la nuit. Chose que j’ai refusé, il a alors forcé ».

N’en pouvant plus, le daron a porté plainte contre son fils qui ne cessait de le harceler.

L’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés. « Je descends entre 20 heures et 21 heures et je fais un détour chez ma mère qui habite à quelques mètres de chez nous. A mon arrivé j’ai trouvé la porte de la maison fermée. Je n’ai jamais menacé de mort mon père. On travaillait ensemble avant qu’il ne m’accuse de vol. Maintenant j’ai mon propre travail », a déclaré K.Seck pour se dédouaner.

Le procureur qui considère Khadim Seck coupable a requis une peine de 6 mois ferme.

Le tribunal a finalement été condamné à 3 mois dont 15 jours ferme d’emprisonnement.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)