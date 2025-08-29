Tribunal : Le verdict est tombé pour Bibiche

La chanteuse Ndèye Maguette Ndiaye alias « Bibiche » (17 ans), a comparu ce vendredi devant le tribunal pour mineurs. Elle a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, mais aucune peine n’a été prononcée à son encontre.

Selon Seneweb, le juge a décidé de la confier à son civilement responsable, sous la supervision des services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur Massar.

Son interpellation fait suite à la diffusion du clip controversé « Foumou dal baxna », jugé obscène. Cette vidéo avait suscité une vive indignation dans l’opinion publique.

Saisi par le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) avait procédé à son arrestation.