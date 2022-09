Troisième mandat…Le gros obstacle qui se dresse devant Macky

Macky nage dangereusement vers le troisième mandat…

La question du troisième mandat est loin de livrer tous ses secrets. Il ne se passe plus un seul jour dans ce pays sans que quelqu’un n’agite la question. Depuis quelque temps des langues pendues se lèvent dans le Macky pour tenter de valider un autre mandat pour leur bosse. Désormais, c’est le commandant en chef qui semble se lancer dans cette entreprise dangereuse. Le chef de l’Etat pose des actes pas du tout convaincants. C’est à se demander si les faucons du Palais ne l’ont pas mis dans la mauvaise direction. Quoiqu’il en soit, une seule voie s’offre à lui…en 2024.

L’amour du pouvoir pousserait certaines personnes à vendre mère et père. Les membres de Benno Bokk Yakaar ne diront pas le contraire. Si cela ne tenait qu’aux membres de la mouvance présidentielle, le chef de l’Etat va briguer un autre mandat contre vents et marées. Ils complotent même au sein du Palais pour voir leur rêve se réaliser. Le « Ni oui ni non » de Macky Sall était un obstacle pour les amoureux du pouvoir. Malheureusement, le locataire du Palais tend dangereusement vers un troisième mandat. Macky active tous les leviers dont il dispose pour réussir.

Sa nouvelle arme fétiche est le nouveau président du Conseil Constitutionnel. Le chef de l’Etat a nommé un de ses fidèles lieutenants. Mamadou Badio Camara, cet ami de Macky, président le conseil des sept sages. Une nomination qui fait grand bruit. Du côté de l’opposition, on est d’avis que Macky prépare son plan de « troisième mandat ». Contrairement à la prédication de Sonko, Serigne Bassirou Guèye ne sera pas chargé de cette tâche. Mais Badio Camara aura cette lourde responsabilité. Et si cet homme fait polémique, ce n’est pas un hasard.

Badio Camara a bénéficié expressément de la loi spéciale portant rallonge de l’âge de la retraite des hauts magistrats sous Macky Sall pour rester aux affaires. D’ailleurs, cette loi avait fait beaucoup de bruits. Le nouveau président du Conseil Constitutionnel avait aussi refusé de faire sa déclaration de Patrimoine…

« Je m’abstiendrais de saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir, car son premier président (Mamadou Badio Camara) qui est censé recevoir mon recours, est en désaccord avec l’OFNAC, parce qu’il s’abstient de faire sa déclaration de patrimoine, comme du reste vos ministres conseillers. Quand je vous ai rendu compte, vous m’avez demandé de le laisser tranquille, alors qu’il est assujetti à la déclaration de patrimoine (…) », avait déclaré Nafi Ngom Keita.

Pour les libéraux, Badio Camara est la personne qui a aidé Macky Sall à liquider Karim Wade. Alors le retour de cet homme, ne peut qu’être suspect. Malheureusement pour lui, Macky peut nommer qui il veut, mais il ne va pas se représenter pour un autre mandat. Les textes de la constitution, la Bible et le Coran de la nation, sont clairs. « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », c’est clair et net !

« Toute personne qui soutiendra la candidature de Macky pour 2024 fera partie de ceux qui allumeront le feu dans notre pays. Car il faut oser le dire, les sénégalais ne veulent plus de Macky Sall et son régime. Les dernières manifestations dans ce pays le prouvent à suffisance. Toutes ces personnes sorties sont foncièrement contre un troisième mandat. Aller à l’encontre de leur volonté, c’est mettre ce pays à feu et à sang. Une chose que Macky Sall doit éviter à tout prix » selon l’analyste politique de xibaaru.

« S’il veut sortir par la grande porte, Macky Sall doit éviter de suivre les faucons du Palais. Ces personnes ne sont mues que par leurs intérêts. Les suivre serait la pire des erreurs qu’ils puissent faire. La nouvelle génération semble déterminée à le faire quitter le pouvoir en 2024…quitte à y laisser leur vie. On pourrait ne pas en arriver là. Il suffit juste au patron de Benno de dire à la face du monde qu’il n’ira pas outre la Constitution » conclut-il.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru