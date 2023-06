Umaro Sissoco Embalo : « Il n’y a pas d’inquiétude au Sénégal »

Le résident de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s’est exprimé sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Pour lui, les sénégalais sauront trouver les ressorts pour se sortir de cet impasse. « Non, il n’y a pas d’inquiétude au Sénégal. Les Sénégalais, c’est l’une des armées les plus républicaines, donc il n’y a pas ce risque. Ils vont finir par s’entendre et c’est la justice qui va prévaloir », a-t-il dit à nos confrères de RFI.

Embalo souligne que le Sénégal est un pays modèle du continent et de la sous-région. De plus, « ce n’est pas la première fois qu’on voit des manifestations, des gens dans la rue au Sénégal », dit-il. « Donc ce n’est pas parce qu’aujourd’hui il y avait des manifestations et que les gens et les médias veulent commencer à dire : ‘‘Au Sénégal, il y a de l’inquiétude, etc’’», précise le président Embalo.