Abdou Bara Doly à Macky et Sonko : « Vous prenez en otage le peuple »

C’est avec un cœur meurtri par les manifestations violentes qui ont causé plusieurs morts et blessés que l’honorable Député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly a dénoncé le fait que la politique actuelle incarnée par le président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko à qui il les rend pour responsable.

Le président du Mouvement Nekalfi Askanwi et à la tête de la coalition SOPI SENEGAL AK DOMOU DARA YI de dénoncer les actes de vandalisme notés à Touba. Une situation qui a poussé le khalife général des mourides Serigne Mountakha M’backé de monter au créneau pour appeler les populations et particulièrement les manifestants essentiellement composés de jeunes à revenir à la raison. D’ailleurs, le saint homme a pris la décision de confier la sécurité et la stabilité de la cité religieuse aux Baye Fall dirigé par Serigne Amdy Khady Fall par ailleurs khalife général .

Sur la situation du pays marquée par de vives tensions politiques, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly de condamner avec la dernière énergie les manifestations notées à Touba et d’applaudir des deux mains et béni cette nouvelle décision du patriarche de Darou Miname. Selon lui, la cité religieuse de Touba qui est sacrée doit être épargnée des violentes manifestations. Et Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly de dire à l’endroit des politiciens de comprendre que le Sénégal ne leur appartient pas cat ils constituent une minorité insignifiante si ils sont comparés aux 17 millions de sénégalais.

Et le leader politique de dire « ils sont pris en otage l’économie du pays avec une paralysie de plusieurs secteurs vitaux et des saccages de commerces et autres lie lieux de travail ce qui constitue un énorme préjudice aux populations.et uniquement sur la base de leur intérêt crypto personnel.

Indexant les politiciens comme étant les seuls responsables de ces actes de barbarie, Cheikh Abdou Mbacké de dire que le banditisme, la violence et les actes de sabotage notés chez les manifestants sont l’œuvre de personnes qui ont qu’un seul objectif c’est de déstabiliser le Sénégal et c’est l’occasion pour lui de passer le témoin aux « Domou Dara « après avoir noté un échec politique des intellectuels depuis 1960.Le responsable politique a déclaré avoir rendu visite à Serigne Assane Mbacké emprisonné depuis plus de 4 mois à la Prison de Diourbel et exige par la mémé occasion sa libération et celle du journaliste Serigne Saliou Gueye ainsi que celle de Serigne Cheikh Bara Ndiaye arrêté récemment lors des manifestations sanglantes notées ces derniers jours au Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn