Un Africain reçoit par erreur 168.000 euros sur son compte…Il disparaît

Un congolais disparaît après qu’il ait reçu par erreur, près de 110 millions de FCFA via son compte bancaire. Selon les informations, le présumé est actuellement recherché par la police sur recommandation de la banque qui affirme que ce dernier n’a même pas réagi après réception par erreur d’un virement 168.000 euros soit près de 110 millions de FCFA, dans son compte bancaire.

Les faits se déroulent en Espagne à la banque BBVA qui accuse son client de nationalité congolaise, de n’avoir pas eu à signaler un transfert de plusieurs centaines de millions par erreur sur son compte et d’avoir retiré une grande partie de la somme avant de disparaitre définitivement.

Selon une de nos sources concordantes, le présumé a pris toute une semaine pour retirer une partie de l’argent dans de différentes agences de la banque BBVA. Il a passé au retrait de plus de 150.000 euros, soit plus de 98,500 millions de FCFA qu’il a par la suite transférée en plusieurs tranches à des comptes en France.

L’accusée a, avec la somme restante, fait plusieurs achats et passé des séjours luxueux dans un grand hôtel avec ses amis, rapporte la même source qui précise qu’actuellement, il est impossible de le joindre jusqu’à ce que la banque soit obligée d’avoir recours aux autorités. D’où la police s’est par la suite présentée à son domicile et ses deux amis d’origine africaine avec qui il partageait l’appartement, ont déclaré n’avoir plus eu de ses nouvelles pendant plus de 10 jours.

Soulignons que le congolais vivait en Espagne depuis 5 ans et était sans emploi comme la plupart de ses compatriotes qui estiment que ceci est une chance divine et donc un bonheur pour ce dernier. D’autres ont même révélé qu’ils auraient aimé être à la place du présumé actuellement recherché par la police. Les informations rapportent qu’il a récemment quitté l’Espagne pour la France par train pour ne pas laisser des traces et c’est depuis Paris qu’il a pris le vol pour son pays.