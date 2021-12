Un Camerounais gagne 14 milliards CFA au Pari foot, la société incapable de payer

Le jeune homme n’a parié que 90 FCFA. Il a gagné exactement 13 milliards 650 millions. L’agence 1XBet incapable de payer la totalité du gain, tous les parieurs l’ont prise d’assaut Scène surréaliste ce lundi 29 novembre à à Yaoundé. Des parieurs accompagnés de quelques badauds ont pris d’assaut le siège de la société de paris sportifs 1XBet de l’avenue Kennedy à Yaoundé. Les faits se sont déroulés hier lundi dans l’après-midi.

Selon les faits rapportés à la rédaction de CamerounWeb, un jeune homme aurait remporté la somme de 13 milliards 650 millions de FCFA en pariant via mobile money sur 1XBet. Il n’aurait misé que 90 FCFA. La cause des manifestations Nos sources indiquent également que l’agence trouvant le montant trop important, a dans un premier temps refusé de paye. Mais face aux pressions des parieurs qui se sont mobilisés pour la cause du jeune homme, elle fini par proposer de payer une partie du gain.

« Le gagnant a fait un pari en ligne hier en combinant plusieurs matchs de football parmi lesquels celui de Paris, de la Roma etc. en misant seulement 90 FCFA via son compte Mobile money. Le total du gain se chiffrait à 13 milliards 650 millions de Fcfa. À l’issue des matchs qu’il a choisis, il s’avère qu’il est gagnant… », écrit le journaliste Paul Chouta qui précise dans une publication que le jeune homme aurait reçu n coup de fil à 21h lui disant que le compte est saturé et qu’il attende 30 minutes pour qu’on le libère, parce que le réseau connaissait des perturbations.

« Les 30 minutes passées, toujours pas de changement. C’est ainsi qu’il se rend ce lundi dans le point 1XBet de l’avenue Kennedy à pour réclamer son argent. Une fois sur les lieux, on lui fait comprendre que son numéro n’a jamais existé pourtant le parieur affirme avoir les preuves des différentes transactions. Quelques minutes après on lui propose la somme de 400 millions de Fcfa il refuse en réclamant son argent, les 14 milliards. Alertées, plusieurs personnes ont accouru à niveau de 1XBet agence de l’avenue Kennedy pour savoir ce qui se passe. Jusqu’ici, ils n’ont toujours…Lire la suite ici