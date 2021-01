Un couple de libanais arrêté à Dakar…dans une affaire de transfert de fonds douteux

Un couple de Libanais établi à Dakar a été arrêté vendredi dernier, dans le cadre d’une rocambolesque affaire de transferts de fonds douteux. D’après Libération qui donne l’information, tout est parti d’un renseignement anonyme reçu par les enquêteurs du commissariat du Plateau, à la suite duquel l’épouse de Souheil Saffiedine, en bas de l’immeuble Kébé, sera interpellée en plein centre de ville avec 40 millions F CFA.

Une perquisition chez sa belle-mère, logeant dans ledit immeuble, permettra aux policiers de mettre la main sur 50 mille euros. 100 millions F CFA seront également saisis chez le couple vers la rue Abdou Karim Bourgi, au cours de l’interpellation de Saffiedine.

Ce dernier, lors de son interrogatoire sous le régime de la garde-à-vue, a assuré qu’il recouvrait des créances pour ceux qui le sollicitaient à cet effet. Une version qui est loin de convaincre les enquêteurs flairant des circuits clandestins vers Beyrouth. D’autant plus que le mis en cause aurait été vu, à plusieurs reprises, entrant et sortant de chez lui ou de chez sa mère, avec des valises.