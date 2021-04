Un militant demande au président de garder Mactar Ba…son porte-bonheur

Lettre ouverte au président de la République (Ousmane Diallo)

Excellence, monsieur le président,

Je passe par ce canal de lettre ouverte dont je n’ai que le seul issu vous apporter suggestion et insistance pour un fait très important et capital. Depuis mon adhésion au parti APR en avril 2010 c’est la première occasion qu’un militant de base vous conjure voire vous demande solennellement de garder à côté de vous le compagnon et très dévoué de votre cause le ministre Mactar Ba ……

Excellence, monsieur le président, Je précise d’emblée que je ne le connais pas personnellement mais son engagement, sa dévotion et sa disponibilité d’un compagnonnage sans faille. Alors je vous conjure, c’est ma fibre patriotique et engagement dans le parti APR qui vous interpelle que le ministre MATAR BÂ à côté de vous est une vitrine de votre rayonnement à la tête du pays. C’est votre force et vous pouvez compter sur lui pour ne jamais être trahi. En clair je peux dire sans me tromper qu’il est votre « porte bonheur » et « porte chance » dans toutes les activités politiques dans ce pays.

Excellence, monsieur le président,

L’idée forte de ma lettre ouverte et de vous suggérer avec insistance (pour bien des raisons fondamentales) de garder toujours et toujours ce citoyen hautement dévoué compétent engagé sa place à côté de vous pour hisser notre pays vers l’Émergence.

Walahi, le citoyen le militant de surcroît ministre MACTAR BA prés de vous est très Bénéfique, veuillez, EXCELLENCE Monsieur le Président prendre en considération ma petite suggestion pleine de sens et de signification…

Cordialement à vous, Excellence.

OUSMANE DIALLO

Militant APR Mbakeuneu MEDINA..

Membre fondateur de MODER, et actif dans les reseaux sociaux……