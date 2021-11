Ch. Thioune, partisan de Mame Mbaye Niang n’a pas raté le candidat de Bougane Gueye Dany aux Parcelles Assainies. Voici la lettre incendiaire, parvenue à Xibaaru, qu’il a écrit…

Chers compatriotes,

C’est une lapalissade de plaindre le comportement imposteur de certains politiciens manipulateurs, ces marchands d’illusion conspirateurs invétérés, des thuriféraires toujours à l’affût de la moindre bisbille pour faire dégénérer un malentendu opposant administrateurs et administrés. Menaçant la stabilité, la cohésion sociale, le patriotisme au péril de saper le soubassement de notre souveraineté sacro-sainte. Chers compatriotes qu’il me soit permis à cet effet de dénoncer l’irrespect vis à vis des institutions, symboles de notre chère République. En guise d’exemple ces derniers jours des incidents sans intérêt secouent la sphère publique politique du pays tenant pour vrais responsables des leaders assoiffés de pouvoir prêts à hypothéquer la sécurité et stabilité des personnes et des biens au gré de leur fantaisie utopique.

Ces mythomanes en quête de notoriété populaire investissent les rues provocant trouble à l’ordre publique sans motif valable de leur déambulation errante synonyme d’un manque de vision politique, de projet audacieux de transformation positive de notre société, mais surtout d’absence de stratégies efficaces. Il convient aux forces de défense et de sécurité de les rappeler à l’ordre. Par ailleurs ce qu’il s’est passé aussi à l’inauguration du nouveau poste de Police des Parcelles assainies à l’Unite 15 avec Gueye l’Original est un comportement anti- républicain, déplacé, ignominieux à fustiger par les populations des Parcelles assainies. Car chers compatriotes pour une République où le respect des Droits et libertés fait foi, le civisme, la démocratie, l’intérêt supérieur de la nation restent loi.

Nous jeunesse responsable, républicaine, patriote, citoyens actifs de la coalition Sénégal 2035 déplorons tous ces incidents fomentés, par des partisans thuriféraires venus solder leur compte avec des adversaires politiques aux commandes, devant les limiers sous les yeux du commandant et son contingent, ces informations faisant le tour de la toile écornent l’image de notre démocratie au plan départemental, national, international. De tels comportements défient l’autorité du pouvoir central et ses différents démembrements.

En conséquence même si le bilan du maire, élu local ou même mandataire de la République révèle des incohérences à corriger, cela ne justifie non plus de tels agissements inciviles. La vocation politique du leader de Sénégal 2035 en l’occurrence le ministre Mame mbaye niang à l’image de ses frères et sœurs alliés de la coalition Sénégal 2035 nous appelle à une responsabilité dignement assumée dans l’honneur, le respect et la fibre patriotique pour un véritable modèle prototype de développement durable bâti sur le socle d’une république de droits, de foi et de loi portée par une nouvelle vision d’une jeunesse outillée, aux compétences certifiées qui gèrent les défis comme des opportunités de réaliser l’aspiration de toute une communauté nostalgique de changement positif, rapide, durable.

L’optimisme de notre idéal de gouvernance inclusive, participative, positive est à ce prix.

Bien à vous chers compatriotes !

Le coordonnateur de l’équipe communication, membre de la coalition Sénégal 2035,

Ch .THIOUNE