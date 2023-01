Un professeur agressé au lycée Limamou Laye…ses collègues se radicalisent

Alors que les enseignants peinent à digérer l’assassinat de leur collègue Bassirou Mbaye, qui était en poste à Ndiaffate (Kaolack), L’AS informe qu’un professeur de SVT (Sciences de la vie et de la terre) a été agressé au lycée Limamou Laye de Guédiawaye.

La victime présumée se nomme A. W. Touré, selon le journal, qui précise qu’elle a été injuriée et menacée de mort dans l’enceinte de l’établissement par une élève accompagnée de sa mère et de son frère.

Le journal n’a pas donné plus de détails sur l’incident, mais il rapporte que les enseignants de Limamou Laye, informés, ont bandé les muscles. Le journal indique qu’ils se sont immédiatement réunis en Assemblée générale au sortir de laquelle ils ont annoncé une série de manifestations.

Ils ont ainsi décider, notamment, d’observer deux jours de débrayage, ce jeudi et demain, vendredi, chaque fois à partir de 9 heures, de suspendre les devoirs en cours et de ne plus accepter en classe l’élève mis en cause, exigeant son renvoi définitif de l’établissement.