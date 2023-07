Un réseau de prostitution déguisé en salon de massage démantelé…à Ouest Foire

La Gendarmerie de la Foire a démantelé un réseau de prostitution déguisé en salon de massage, dirigé par Ng. M. Ndiaye, et opérant depuis un appartement situé à Ouest-Foire (Dakar). Après une enquête minutieuse et une perquisition fructueuse, Ng. M. Ndiaye et ses complices, A. Faye, Nd. Ndiaye, R. Guèye et S. Faye, ont été présentés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar et condamnés à trois mois de prison avec sursis.

Selon les informations rapportées par L’Observateur et repris par Pressafrik, Ng. M. Ndiaye utilisait les réseaux sociaux pour promouvoir son activité illégale. Elle publiait des photos suggestives de jeunes femmes, prétendant offrir des massages relaxants. Les clients intéressés étaient invités à contacter les numéros fournis par le réseau.

La brigade de la Foire est intervenue après avoir reçu un signalement concernant ces activités illicites. Pour piéger le réseau, un gendarme s’est fait passer pour un client potentiel. Une fois dans l’appartement, Ng. M. Ndiaye lui a proposé un massage « body-body » moyennant la somme de 40 000 francs CFA. Le gendarme a accepté l’offre et a joué son rôle jusqu’à ce que la mise en cause tombe dans le piège.

Une perquisition a été menée dans l’appartement, permettant aux enquêteurs de découvrir des paquets de préservatifs, des bouteilles d’huile et divers autres objets liés à l’activité de prostitution. Devant le tribunal, les accusées ont tenté de nier les faits.

Ng. M. Ndiaye a soutenu être une masseuse professionnelle et a brandi un diplôme pour appuyer ses dires. De son côté, l’une des mises en cause qui est a affirmé être simplement femme de ménage dans l’appartement, tandis que les autres ont prétendu avoir été recrutées récemment et ne pas être au courant des activités illicites du réseau.

Malgré leurs dénégations, les prévenues n’ont pas réussi à convaincre le tribunal. Ng. M. Ndiaye, en tant que cheffe du réseau, a écopé d’une condamnation à trois mois de prison avec sursis, tout comme ses complices.