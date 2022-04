Un sommet mondial sur le Covid-19 annoncé…à Washington

Un sommet mondial pour mettre un terme à l’épidémie de Covid-19, et se préparer aux menaces futures liées à la santé aura lieu le 12 mai, a annoncé la Maison Blanche lundi.

Cette rencontre, qui aura lieu en virtuel, sera co-présidée par les Etats-Unis, l’Allemagne, actuellement à la tête du G7, l’Indonésie, à la tête du G20, le Sénégal, à la tête de l’Union africaine et le Belize, à la tête de la Caricom (pays des Caraïbes).

« Le sommet va redoubler nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aigüe de l’épidémie de Covid-19 et nous préparer à de futures menaces liées à la santé », ont indiqué ces pays dans un communiqué commun publié par Washington.

Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de six millions de personnes dans le monde et bouleversé l’économie mondiale, depuis qu’elle a commencé à se propager en décembre 2019.