Une femme accouche seule dans une voiture au péage

Dans le lot en France…une femme accouche seule dans sa voiture à une barrière de péage

Dimanche matin, à l’arrivée des pompiers du Lot sur l’A20, la petite fille était déjà néeElle n’a pas eu le temps d’arriver jusqu’à la maternité. Dimanche matin, peu après 6 heures, les pompiers du Lot ont reçu un coup de fil pour un accouchement​. Sauf que la parturiente ne se trouvait pas chez elle, mais sur l’autoroute A20, au niveau du péage de Gignac, non loin de la frontière avec la Corrèze.

Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes de Souillac est envoyé sur place. A son arrivée, le bébé était déjà né, la maman de 30 ans, déjà mère d’un enfant, l’avait mis au monde dans sa voiture. La petite fille et sa mère, qui se portaient bien, ont été prises en charge et les premiers soins ont été apportés, notamment par une équipe du Smur de Brive dépêchée sur place.

Une sage-femme des pompiers était aussi en lien par téléphone pour les assister. La mère et sa petite fille ont ensuite été emmenées à la maternité.