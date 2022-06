Une grande chanteuse française droguée en boîte

Louane droguée avec la drogue du violeur ? Que s’est-il passé ?

La chanteuse Louane aurait été victime d’une intoxication au GHB durant une soirée. La star de 25 ans a porté plainte, une enquête est en cours.

Louane droguée au GHB ? Elle témoigne

Louane vient de porter plainte après avoir soupçonné une intoxication au GHB. La comédienne et chanteuse de 25 ans connue du grand public pour avoir participé au télé-crochet The Voice en 2013, aurait été droguée à son insu. Au cours d’une soirée dans un bar parisien situé dans le XVIIIe arrondissement lundi vers 19h30, l’artiste s’est sentie nauséeuse et très faible.

La compagne de Florian Rossi a fait part de son témoignage aux forces de l’ordre. Surprise par « des symptômes étranges » comme des nausées, des vomissements et des absences durant la soirée, comme l’a indiqué une source policière au Parisien, Louane Emera a décidé de d’écourter sa soirée entre amies.

Habitant tout près du bar, situé dans le quartier de Montmartre, Louane serait « rentrée chez elle en titubant. C’est le médecin qu’elle a appelé à domicile qui, après de sérieuses suspicions, lui a conseillé de se rendre au commissariat », note PurePeople. Une enquête a été ouverte pour « administration de substances nuisibles » par le Parquet de Paris.

La chanteuse Louane se trouvait avec la nounou de sa fille Esmée (2 ans) et une amie lorsqu’elle a été prise de nausées. Elle n’aurait pris qu’un seul verre et n’aurait pas bougé de sa place, selon les informations du quotidien.

Drogué à son insu : les symptômes

Les symptômes que l’interprète de Joie de Vivre a rencontré pendant et après sa soirée dans ce bar parisien rappelle beaucoup ceux du GHB, dite « la drogue du violeur ».

Afin d’apaiser ses doutes et de faire la lumière sur cette triste affaire, Louane a procédé à une prise de sang. « Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit du GHB. Il se peut que ce soit une simple intoxication alimentaire, une bactérie… », a précisé une source proche du dossier à nos confrères.

« Le GHB est dépistable uniquement par des laboratoires d’analyses spécialisés, pendant moins de 12 heures dans les urines, et à peine quelques heures dans le sang. Les difficultés de détection du GHB tiennent à la fois à la rapidité de sa disparition dans l’organisme et au fait qu’il est présent naturellement dans le corps humain », note Drogues Info Service.

Balance ton bar, un mouvement en marche

Après plusieurs agressions de piqûres en boîtes de nuit et de victimes de GHB dans des soirées étudiantes en France, le collectif féministe Héro.ïnes 95 a lancé le mouvement Balance ton bar fin 2021. Dans le but de sensibiliser le public et lutter contre ce genre d’agressions à l’encontre des femmes, une campagne de boycott des bars et établissements de nuits a été lancé, en plus du relais de témoignages de victimes…

Le collectif appelle les dirigeants de lieux festifs à organiser « la formation du personnel à la prévention des violences sexistes et sexuelles ».

Le GHB, c’est quoi ?

Le GHB (Gamma-Hydroxy-Butyrate) est une molécule de synthèse aux propriétés sédatives qui est souvent administrée aux personnes narcoleptiques ou souffrant de troubles du sommeil. Conditionnée sous forme de poudre blanche soluble ou de liquide, cette drogue inodore et...lire la suite ici