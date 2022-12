Une journaliste dénonce la situation à l’hôpital de Mbour…elle est convoquée à la Police

La journaliste de Sud Fm, Adama Diop est convoquée à la police pour avoir dénoncé et alerté sur la situation des accompagnants de femmes enceintes à l’hôpital de Mbour. Elle a reçu sa convocation ce matin pour se présenter au Commissariat central de Mbour. Selon plusieurs sources d’Emedia, la maternité de l’hôpital Thierno Mansour Barro serait dans une situation alarmante, poussant les malades et leurs accompagnants à manifester pour demander une meilleure prise en charge des parturientes et de leurs enfants. Mardi, les malades et leurs accompagnants ont arboré des brassards rouges pour montrer leur désarroi.