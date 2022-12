Rapport Cour des comptes : Ce que Alioune Tine demande à Mansour Faye

Alioune Tine a commenté la réaction de Mansour Faye sur le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds de Force Covid 2020 et 2021. En effet, le beau-frère du président Macky Sall a accusé certains vérificateurs de la Cour des Comptes d’avoir des casquettes politiques. « Nous avons une cour des comptes de référence, mais il y a quand même des graines qui ternissent un peu l’image de cette institution, parce que ce rapport ne s’explique pas. Ce n’est pas juste. Pourquoi ? Est-ce que ces auteurs n’ont pas d’autres préoccupations ou des ambitions politiques. On peut toujours se poser la question.. Certaines personnes ont des casquettes politiques et se cachent derrière des institutions pour atteindre leur but. C’est peine perdue », a-t-il dit.

Sur son compte Twitter, le fondateur d’Afrikajom Center estime que les « accusations adressées aux juges de la Cour des Comptes portent la marque de l’amertume, mal placée. On attend du ministre face à ces faits très graves de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice, pour mettre tout le monde à l’aise », a-t-il écrit sur le réseau social.