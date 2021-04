Une mère poignarde sa fille parce qu’elle n’a pas fait ses devoirs

À Marseille, une mère est accusée d’avoir porté un coup de couteau à la tête de sa fille de 6 ans car elle n’avait pas fait ses devoirs correctement. Le père, qui a emmené la fillette à l’hôpital, clamait pourtant que ce n’était qu’un accident…

À l’hôpital nord de Marseille , dans le 15e arrondissement, les médecins des urgences pédiatriques ont dû faire plusieurs points de suture à une petite fille de 6 ans qui avait été blessée à la tête. Ils ont vite déterminé qu’il s’agissait d’une blessure à l’arme blanche et ont demandé au père ce qu’il s’était passé.

Une chute sur un couteau ?

Il a affirmé, nerveux, que sa fille était tombée sur un couteau mais a tenu a souligné que sa compagne était « folle ». Le personnel médical, surpris par les propos du père, a décidé d’alerter la police qui s’est rendue sur place avec une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST). Ces derniers ont alors interrogé la fillette qui a raconté que sa mère lui avait mis un coup de couteau parce qu’elle considérait qu’elle n’avait pas fait ses devoirs correctement.

Les enquêteurs se sont rendus au domicile familial et ont retrouvé un couteau et des traces de sang. La jeune fille avait d’ailleurs ajouté qu’après le coup à la tête, sa mère avait mis de la farine sur sa plaie pour tenter de stopper le saignement.

La mère a reconnu les faits

Face aux policiers qui l’ont interpellée et placée en garde à vue, la mère a reconnu s’être emportée. Elle cuisinait couteau à la main et n’a pas pu arrêter son geste, blessant ainsi sa fille à la tête. Elle insiste pourtant sur le fait qu’elle voulait seulement la réprimander pour ne pas avoir fait ses devoirs comme il se devait. La mère de 32 ans a reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) et sera jugée au tribunal correctionnel en juin. La fillette, quant à elle, s’en est sortie avec 4 points de suture et 4 jours d’Incapacité totale de travail (ITT). À la demande du parquet, les deux enfants du couple ont été confiés à un membre de la famille.