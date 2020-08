Une musulmane aime un Chrétien…Ses parents la battent et rasent ses cheveux

Cette histoire qui se déroule en France fait l’actualité mais n’est pas pour autant un cas isolé. Des décennies en arrière, le mariage entre chrétiens et musulmans était quasiment impossible et aujourd’hui encore les choses n’ont pas vraiment changé.

Tellement amoureux l’un de l’autre, une adolescente musulmane de 17 ans et son copain chrétien ont vu leur idylle se heurter aux préjugés religieux qui ont encore la tête dure. L’ironie de la situation est que l’amour interdit serait né d’une proximité entre les familles des deux tourtereaux.

Les parents de la fille étant très conservateurs ont commencé à devenir radicaux quand cette relation amoureuse inter-religieuse devenait de plus en plus sérieuse.

Une désapprobation qui a poussé même ses parents et d’autres membres de sa famille à user de châtiments physiques pour l’en dissuader. Elle aurait selon les témoignages essuyé des gifles, des bastonnades et aurait eu même des cheveux tondus sous la contrainte. Les membres de la famille n’avaient de cesse de scander « Nous sommes musulmans, tu ne te marieras pas avec un chrétien ». L’adolescente aurait fini avec de nombreuses blessures et hématomes sur le corps.

Une autre jeune fille témoin de la scène aurait ensuite alerté la police qui a dû intervenir pour sauver l’adolescente. Les parents ainsi que l’oncle et la tante auraient été ensuite arrêtés puis seraient en passe d’être présentés à un juge et ont interdiction de contacter leur fille. Ce scandale n’est que le reflet des non-dits de la société et des rivalités profondes qui existent encore malgré les efforts d’unité.