«Une victoire de BBY est possible au premier tour de la présidentielle 2024» (Banda Diop)

Le projet de victoire de la coalition BBY est implacable au premier tour des élections présidentielles de février 2024!!!

C’est tout à fait réalisable et à la portée du candidat de BBY de passer au premier tour avec un pourcentage dans la fourchette de 51% (minima) à 56%(maxima).

La probabilité d’aller au second tour n’est que de la diversion savamment entretenue.

Il faudra trouver un autre prétexte pour ces agitateurs de ces différentes candidatures à la candidature dans la coalition BBY surtout après la sage décision historique du Président MACKY SALL dixit: «Mes cher(e)s compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m’en donne le droit.»

Certains membres de la coalition ont trouvé le malin plaisir de postuler, chose somme toute anormale sur le seul fait que si le Président avait annoncé sa candidature, tous les responsables allaient suivre.

Une victoire de BBY est possible au premier tour de la présidentielle 2024 , tenant compte de la projection de 42% des voies du prochain scrutin, jadis attribuée au Président MACKY SALL avant sa renonciation à une troisième candidature, et le ralliement de 15% de voies favorables corollaires d’une opinion bonifiée depuis la sage décision de renonciation à la troisième candidature.

D’ailleurs le Président MACKY SALL par ailleurs Président de la coalition BBY, qui n’est pas candidat à sa propre succession a bien annoncé la couleur en invitant les différents états major de la coalition à une unité.

Logique pour logique et sur le seul principe que si le Président MACKY avait maintenu sa candidature pour 2024, tous les militants allaient se mobiliser derrière lui, ce même élan doit prévaloir après sa renonciation. D’autant plus qu’aucun dauphin attitré n’avait été identifié et surtout qu’il est quasi impossible de se préparer à l’effectivité d’une candidature prochaine à moins de 7 mois des élections: exception faite aux compagnons sournois et déloyaux avec un agenda autre que celui basé sur un compagnonnage sincère avec le Président MACKY SALL. Le Sénégal c’est 14 régions à parcourir pour produire un programme pertinent et vendable à l’électorat.

Il (le Président MACKY SALL en exercice pour le Sénégal et chef de la coalition BBY) est mieux renseigné et informé que quiconque sur le meilleur profil qui peut fédérer toute la coalition BBY et défendre l’élogieux bilan des 12 ans de la coalition dans tous les secteurs vitaux de la société sénégalaise.

La sagesse voudrait qu’on le laisse dérouler une stratégie sélective rigoureuse pour proposer un candidat consensuel, nous l’espérons incessamment avec la prochaine conclave des plénipotentiaires de BBY.

D’ailleurs le débat politique est devenu subitement aphone depuis la renonciation à un troisième mandat du Président, les leaders politiques farouches contre l’intérêt du Sénégal ont fait faillite parce que leur fonds de commerce a été déprécié et dérouté. La campagne Internationale pour entamer et jeter le discrédit sur l’image du Sénégal s’est subitement estompée.Une grande faiblesse de la classe politique qui a tronqué fallacieusement le débat programmatique pour l’émergence à un petit débat sur la candidature. Quelle ignorance!!! Quelle duperie !!!

Au delà du Sénégal, les préoccupations et enjeux sont géopolitiques, géostratégies et surtout sécuritaires pour tout le continent africain. Seule une équipe compétente, avertie et solide pourrait circonscrire et préserver l’unité nationale alliée à une région Afrique secure./.

Banda DIOP

PS/ BBY