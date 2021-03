Urgent…Thione Seck est mort

Le Sénégal est en deuil avec le décès du grand chanteur Thione Seck.

Nous nous réveillons ce matin du dimanche avec une peine indescriptible. Il nous revient une information triste sur le décès du lead vocal du Ramdaan Thione Ballago Seck.

Selon des sources concordantes, le chanteur a succombé des suites d’une maladie à l’hôpital Fann de Dakar. Le chanteur nous quitte à l’âge de 66 ans.

Xibaaru présente ses condoléances les plus attristées à la famille Ballago Seck, son beau-fils Bougane Gueye Dany, l’Observatoire de la Musique et des Arts (Omart) et tous les musiciens du Sénégal.