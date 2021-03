Urgent…La Rfm et le journal l’Obs attaqués

Les manifestants viennent d’attaquer la Rfm (Radio Futurs Médias) et le quotidien l’Obs, tous deux, des organes du Groupe Futurs Médias de Youssou Ndour dont les locaux sont situés à la Medina sur la corniche.

L’information est donnée tout de suite par Macoumba Bèye journaliste a la radio dans l’émission spéciale animée par Abdoulaye Cissé sur la Tfm.

Selon lui, sa voiture ainsi que celle de Ndiaga Ndiaye directeur de publication du quotidien l’observateur et d’un autre collègue de la RFM, ont été caillassées et incendiées .

En ce moment, tout le personnel de la radio et du quotidien se sont barricades en attendant l’arrivée des forces de l’ordre