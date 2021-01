Vaccin anti-Covid : Les avis partagés…à Bignona

Bignona : Vaccin contre covid… Les avis partagés

Lors de son adresse à la nation et durant le face à face avec la presse qui s’en est suivi, le Président de la république a indiqué clairement que le Sénégal travaille à l’acquisition d’un vaccin contre le covid 19. Cependant, malgré la tentative d’assurance du Chef de l’Etat, une partie de la population est dubitative. En effet, si certains estiment que c’est une bonne chose et s’empressent d’être vacciné pour enfin tourner le dos à cette longue incertitude liée à la pandémie, d’autres ne se sont pas encore décidés. Le problème est qu’une partie de la population n’a pas accès à la bonne information vu que l’opinion est polluée sur ce sujet. Ils ne savent pas laquelle des informations divulguées dans la presse et dans les réseaux est la bonne. Une autre partie de la population, essentiellement constituée de jeunes rejette le vaccin, ils ne sont pas prêts à se faire vacciner.

Une chose est certaine, ces différentes prises de position ont quelque chose en commun ; il s’agit de l’information, la bonne et la mauvaise. C’est à ce niveau que l’Etat, notamment le ministère de la santé, a du pain sur la planche. Il faut rassurer les populations par une bonne communication. Il faut une communication à sens unique pour un seul et unique objectif à atteindre. Il faut proposer une communication accessible à tous les sénégalais sinon, il y aura une résistance qui ne militait pas en faveur des objectifs visés par le Sénégal notamment en termes de relance de l’économie.