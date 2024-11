Victoire de Trump : Kadialy Gassama prédit un retour au « protectionnisme dans le monde »

VICTOIRE DE DONAL TRUMP AUX USA : LE RETOUR DU PROTECTIONNISME DANS LE MONDE

Pour la deuxième fois de son histoire, le vote américain avec le système des grands électeurs constituant le collège électoral, n’a pas été favorable à la gent féminine avec Hilary Clinton ou Kamala Harris. Donald Trump revient en trompe en ayant les coudées franches, avec, à la clef, le vote populaire favorable, en plus d’avoir la majorité au sénat, à la cour suprême et à la chambre des représentants. Les raisons fondamentales de la déroute du camp démocrate sont plutôt liées au râle bol des américains sur le cout élevé de la vie et les promesses y relatives du président Donald de baisse et des impôts couplé du relèvement des barrières tarifaires. Peut-être que Kamala Harris pourrait revenir avec force en 2028, toutes choses restant égales par ailleurs. Mais, en attendant, le monde connaitra probablement, au cours des quatre prochaines années au moins, une remise en question du multilatéralisme et de l’environnementalisme déjà fortement secoués par les affres de la politique protectionniste et climato- sceptique du président Donal Trump, au cours de son exercice du pouvoir entre 2017 à 2021.

Tout le monde se souvient, avec l’avènement du Président Donald Trump au pouvoir en 2017, que le monde s’était confronté à une pression inflationniste constante sur les prix internationaux des biens et services due à une dérégulation orchestrée de la situation économique mondiale par l’instauration d’un protectionnisme entretenu par la plus grande économie mondiale . Les facteurs principalement à la base de cette inflation assez généralisée, étaient consécutifs à une décélération de la croissance économique et à la montée du chômage dans les pays de l’Ocde et de la Chine .Cette baisse relative de la croissance économique dans les pays les plus riches du monde, avait résulté de l’inadéquation des politiques économiques internes par rapport aux changements dans les comportements des agents économiques qui en étaient les causes fondamentales, en plus d’effets négatifs de chocs externes, notamment pétroliers , sanitaires ou climatiques. Ce déclin de la production de richesses dans certains pays développés du monde, avait préfiguré une nouvelle façon de réorganiser l’économie capitaliste qui voudrait revenir aux vieilles pratiques hégémoniques par la remise en cause du légalisme institué par le multilatéralisme dans les échanges internationaux et, par conséquent, la survenue d’une situation de non-droit qui se décline à travers un système où règnera la loi du plus fort.



La guerre commerciale entre les nations qui avaient régi le commerce international avant les accords sur les droits de douane et tarifs (Gatt), avait refait surface avec l’arrivée du président Donald Trump au pouvoir en 2017. Il est évident que cette tension sur les prix internationaux était provoquée par le retour au protectionnisme prônée par le Président Donald Trump et matérialisée par la guerre commerciale que se livrent les deux géants économiques du monde (Usa-Chine) à la tête de coalitions, sur fond de la hausse des tarifs douaniers. Il y aura encore, une remise en cause totale de l’ordre économique actuel basé sur le libre échangisme encadré par les règles de l’Omc, pour l’avènement d’un ordre économique nouveau symbolisé par la mise en branle de la loi du plus fort avec le retour au pouvoir du président Trump.

Dans cette perspective, il est clair que les opportunités de suspension des droits de douane offertes à trente-deux états africains éligibles au système AGOA, ne vont pas être renouvelées en 2025 correspondant à la fin de l’accord. Il s’y ajoute, une aggravation de la situation économique mondiale due aux effets dévastateurs du changement climatique qui affecte plus les pays en développement, en retardant leur progrès économique et en y favorisant le creusement des inégalités et les crises sociales. Dans cette tourmente mondiale prévisionnelle née du retour au protectionnisme et de l’actuelle crise des migrations qui ont produit des mouvements populistes et nationalistes faisant le lit de l’autoritarisme sur fond d’une guerre économique , nous devrions ne pas oublier que la Chine n’avait pas hésité à utiliser la puissance militaire afin de maintenir la valeur commerciale de l’ancienne route de la soie (réhabilitée aujourd’hui nouvelle route de la soie) et que Rome avait conquis l’Egypte pour améliorer son approvisionnement en céréales. Nous ne devrions pas oublier non plus, les guerres esclavagistes et coloniales qui ont régi une bonne partie de l’histoire de l’humanité, ainsi que les causes profondes de la seconde guerre mondiale, qui remontent depuis la crise économique de 1929, avec une récession et un chômage sans précédent et qui avait engendré un redéploiement du capital grâce au plan Marshall.

Ce nouveau contexte économique mondial, marqué par l’essoufflement des structures productives des pays développés, crée un nouvel intérêt envers l’Afrique qui a l’avantage de receler des marges considérables de croissance avec ses nombreuses opportunités énergétiques, minières, agricoles et démographiques. Toutefois, le vieux continent des multiples convoitises, toujours vulnérable aux variations exogènes, doit se prémunir et se préparer hâtivement à renforcer sa résilience contre le déclenchement d’une conflagration économique mondiale entre les USA et la Chine favorisée par le retour au pouvoir du président Donald Trump, en parachevant vite les processus en cours d’intégration économique et monétaire au niveau régional et continental.

Kadialy Gassama , Economiste

