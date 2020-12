Ville ou pas, Macky ne gagnera pas Dakar…les preuves

Projet de la majorité de supprimer les villes à Dakar : L’opposition a-t-elle à s’inquiéter ?

Le débat sur les intentions du régime de Macky Sall d’adopter un projet visant à modifier quelques aspects de la loi sur la décentralisation, pollue, en ce moment l’atmosphère dans le champ politique national. Un projet qui serait fait à des fins politiques, car visant à supprimer les mairies de ville dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès.

Un projet, dont ceux qui le portent, sachant que la mouvance présidentielle a du mal à conquérir la ville de Dakar aux mains de l’opposition, veut supprimer celle-ci. A la place de la mairie de la ville de Dakar, de Pikine et de Guédiawaye par exemple, ce sont des Conseils départementaux qui vont être érigés.

Dans l’actuelle loi sur la décentralisation qui a supprimé les Conseils régionaux pour mettre en place des conseils départementaux, les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye, n’ont pas de conseils départementaux. Les territoires de ces viles épousent en même temps ceux de leurs départements.

Pour l’opposition, le régime de Macky Sall veut arracher la ville de Dakar, principalement, et qui se trouve dans l’escarcelle de la coalition Taxawu Dakar. C’est la Présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) Aminata Mbengue Ndiaye qui a été la première à vendre le projet. Et, ce week-end, c’est le ministre de la Décentralisation Oumar Guèye qui défend cette idée. Suffisant pour que l’opposition sonne la vigilance ainsi que la mobilisation.

Le pouvoir cherche-t-il réellement à contrer l’opposition dans les villes de la région de Dakar, si ce projet aboutit réellement ? L’opposition doit-elle réellement s’inquiéter sur ces desseins prêtés au pouvoir ? Non, l’opposition n’a pas à avoir peur. La mouvance présidentielle souffre d’un problème de leadership dans la région de Dakar. Si le département doit remplacer la ville de Dakar, qui serait le candidat de la mouvance présidentielle ? Une mouvance présidentielle qui a déjà du mal à Dakar ou à Rufisque d’avoir un candidat capable de rallier le maximum de communes.

L’opposition ne doit pas accepter de tomber dans le piège de la mouvance présidentielle, et se faire divertir. Aujourd’hui, elle doit plus se concentrer sur ses acquis et profiter de l’absence d’un leadership de la mouvance présidentielle à Dakar.

